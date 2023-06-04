بدر يونيو يزين السماء الليلة.. ترقبوه

يظهر القمر البدر، مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وهو بدر ذو القعدة، ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة، وسيشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه على فيسبوك، إن نسبة لمعان بدر ذو القعدة تبلغ 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأضاف، أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرًا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وأوضح تادرس، أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يُعرف باسم قمر الفراولة، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يُعرف أيضًا بقمر الزهور وقمر العسل.

وأشار، إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

لا يوجد علاقة بين حركة الأجرام السماوية، ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، والتنجيم من العلوم الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، موضحًا: فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

كذلك ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل، ولو كان ذلك صحيحًا لتمت ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

ويفضل الكثيرون مشاهدة الظواهر الفلكية ويتابعها الهواة لتصويرها، في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وليس للظواهر الليلية أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.