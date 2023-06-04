رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فعاليات ملتقى التوظيف السنوي الذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات في مقر مركز ابداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة تحت شعار "career expo" في الفترة من 4-5 يونيو الحالى .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية الييومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورعمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتورشريف كشك - مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ومدير مركزابداع مصر الرقمية، المهندس ابراهيم حسنين - نقيب المهندسين بالدقهلية.



وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الملتقى يعمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية والتى تتطلب التوسع في التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل ويعمل الملتقى على اتاحة فرص توظيف مختلفة لخريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات، التي تم تصميمها بالشراكة مع بعض الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار الدكتور محمد عطية الييومى، إلى أن الملتقى يأتى في إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة المنصورة بتوفير فرص توظيف لخريجي المنح المختلفة بمشاركة 23 شركة محلية وعالمية من قطاعات تكنولوجية مختلفة والتى تعمل بإقليم الدلتا.



وأكد الدكتور شريف كشك، أن الملتقى يعمل على استيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات هو الأمر الذي يُسهم في توفير فرص عمل متميزة لهم وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير أدائهم المهني.



وأجرى رئيس جامعة المنصورة، بجولة داخل الملتقى، للتعرف على امكانيات مركز ابداع مصر الرقمية من تجهيزات تساعد عل نجاح العملية التدريبية و حرص خلالها على عقد حوارات مع الشباب من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات، واستمع إلى ممثلي الشركات المشاركة في الملتقى للتعرف على انطباعاتهم حول الشباب المتقدم للوظائف، من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات، وقد أشادت الشركات بما شهدته من كفاءات ومهارات لدى الشباب.