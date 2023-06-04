الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

قطع الكهرباء عن قرى بنى سويف

قطع الكهرباء عن قرى بياض العلالمة  الحمرايا بني سليمان أبوصالح

قطع الكهرباء عن قرى
قطع الكهرباء عن قرى بنى سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى   الحمرايا  بياض العرب  بني سليمان   العلالمة   بني سويف  أبوصالح ناصر  وذلك يوم  الأربعاء المقبل 8 يونيو اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 11 ظهرا ، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء  ببياض  

ويتقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ القطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال  تلك الفترة

FB_IMG_1685888726801
FB_IMG_1685888726801
FB_IMG_1685888695695
FB_IMG_1685888695695
الجريدة الورقية