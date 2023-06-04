قطع الكهرباء عن قرى بياض العلالمة  الحمرايا بني سليمان أبوصالح

قطع الكهرباء عن قرى بنى سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى الحمرايا بياض العرب بني سليمان العلالمة بني سويف أبوصالح ناصر وذلك يوم الأربعاء المقبل 8 يونيو اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 11 ظهرا ، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء ببياض

ويتقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ القطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

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