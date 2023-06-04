الدفاع الروسية تُعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تطورات عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، مؤكدة أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، إضافة إلى مرافق تخزين أسلحة وذخائر، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأفادت الدفاع الروسية بأنه تعرضت ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك، للإصابة بأسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض.

آخر تطورات الحرب

وقامت القوات الروسية بالقضاء على نحو 600 جندي أوكراني خلال يوم، منهم حوالي 70 جنديا على محور كوبيانسك، و65 على محور كراسني ليمان، و200 على محور دونيتسك، و240 على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، و20 على محور خيرسون، حسب ما أفادت الدفاع الروسية في بيانها.

كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان.

وأكدت الدفاع الروسية استمرار العمليات القتالية النشطة التي تنفذها فصال هجومية من قوات "أحمد" الخاصة على محور مارينكا التكتيكي ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا في دونيتسك.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المعدات التي تم تدميرها على المحاور الخمسة المذكورة خلال يوم، 3 مدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، و2 من طراز "دي-30"، وواحد من طراز "مستا-بي"، و4 مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"، و2 من راجمات الصواريخ "غراد"، و2 من مدافع M777 أمريكية الصنع.

وقامت القوات الروسية بتدمير 3 مستوداعات ذخيرة في دونيتسك ومستودعين آخرين في زابوريجيا، كما أُصيبت 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 73 منطقة.

وأضافت وزارة الدفاع بأنه تم ضرب 3 مراكز قيادة أكرانية في دونيتسك وآخر في مدينة سومي (شمال)، واعتراض صاروخين مجنحين من نوع Storm Shadow، وصاروخين تكتيكيين "توتشكا-أو" و14 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، وإسقاط 21 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وكشفت الدفاع الروسية عن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة تدمير 432 طائرة، و236 مروحية، و4473 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9382 دبابة ومدرعة أخرى، و1112 راجمة صواريخ، و4996 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10656 مركبة عسكرية خاصة.

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