سياح الغردقة يلتقطون صور لدلافين ترضع صغاراها تحت الماء

التقط عدد من السائحين صور للدلافين ترضع صغاراها تحت الماء بشواطئ مدينة الغردقة في مشهد جميل حاز على إعجاب السياح الأجانب من جنسيات مختلفة أثناء رحلة غطس على متن لانش سياحى بأحد شواطيء الغردقة.

وأكد حمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة بأن عدد من السائحين الأجانب التقطو صور الدلافين وهي ترضع صغاراها تحت الماء أثناء رحلة بحرية بشواطيء الغردقة، لافتا إلى أن الدلافين دائمين الظهور في منطقة شمال شواطئ الغردقة ويتردد عليها السياح في رحلات بحرية بصفة يومية لمداعبتها والتقاط الصور التذكارية.

وأضاف أن الدلافين تعتبر عامل جذب سياحي لشواطئ الغردقة وظهورها يعمل على انتعاش السياحة البحرية حيث يأتي السياح الأجانب خصيصاً إلى شواطئ الغردقة لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح في شواطئ الغردقة.

وكشف الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر بأن ظهور الدلافين على شواطئ الغردقة يتزامن مع موسم تزاوج الدلافين وتُعدّ الدلافين كائنات متعددة الأزواج ويبدأ في شهر يونيو ويستمر حتى شهر أكتوبر و فترة حمل أنثى الدلفين من 9-17 شهر و يتلاحظ أناث حوامل بطنها كبيرة حتى تلد وترضع صغارها وتستمر مدة الرضاعة حتى عامين و تصل إناث الدلفين إلى مرحلة البلوغ بين عمر 5-13 سنة و سنّ البلوغ عند ذكور الدلفين يتراوح ما بين 10-14 سنة

وتتحرك الدلافين في مجموعات تسمى القطعان. ويقوم الدلفين بتحريك ذيله والجزء الخلفي من جسمه إلى أعلى وإلى أسفل. ويقلّل جسم الحيوان الانسيابي الشكل وجلده الناعم من الاحتكاك

وتتميز الدلافين بأنهاء كائنات اجتماعية صديقة للإنسان تعيش في جماعات من 10 لـ 12 فرد من أجل الحماية وتوفير الغذاء،

حيث تبقى الإناث والمواليد الجدد في مركز الجماعة للحماية، وحين يمرض أو يصاب أحد أفراد هذه الجماعة لا تتركه وحيدا بل يبقى معها حتى يموت.

وعلى الرغم من أن الدلافين تعيش في الماء وتشبه الأسماك إلا أنها في الحقيقة من الثدييات التي تلد وتُرضع أطفالها وتتنفس الهواء مثلنا تماما لأن لها رئة وليس خياشيم مثل الأسماك

حيث تمتلك الدلافين فتحات في أعلى رؤوسها تسمح لها بالتنفس خارج البحر والمياه وتوجد في جميع أنواعها. ولذا تصعد الدلافين إلى السطح بين الحين والآخر لتتنفس الهواء من خلال فتحة أعلى جسمها توصل الهواء إلى رئتها مباشرة وتستطيع الدلافين الغوص تحت سطح الماء ما بين 15 إلى 30 دقيقة قبل الحاجه إلى الحصول على الهواء مجدداً. والدلفين غير محصور بنوع واحد، بل يوجد أكثر من 40 نوع من أنواع الدلافين، يعيش بعضها في المياه العذبة (مياه الأنهار)، وتتميز أغلبها بجسمها الرشيق وفكها الذي يشبه منقار الطيور وتتغذى على الأسماك والحبار.

وتتمتع الدلافين بنظام توجيه راداري يشبه السونار الذي تستخدمه السفن والغواصات، لتستطيع تحديد الخطر الذي يحيط بها، ولتحديد أماكن الطعام.

الدولفين

الدولفين

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