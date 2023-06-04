ثورة 30 يونيو و9 سنوات من انجازات السيسي

عشرة أعوام مضت على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي أطاحت بحكم الإخوان الإرهابي؛ والتي انتفض خلالها جميع أبناء الشعب المصري بكل طوائفه من أجل الدفاع عن وطنهم، ليعلنوا للعالم بأسره رفضهم للنظام الإرهابي الذي نهش في جسد الوطن، وكاد أن يودي به لحافة الانهيار بمؤسساتها الوطنية كافة، لينحني العالم احترامًا وإجلالا لإرادة هذا الشعب الأبي العظيم.

وتعد ثورة 30 يونيو قرارًا شعبيًا لتصحيح مسار ما حدث بعد أحداث يناير 2011م، حيث كانت نقطة فاصلة في تاريخ مصر بل منطقة الشرق الأوسط كلها؛ لتعطي قبلة الحياة للمصريين لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي من سدة الحكم استجابة لأمر الشعب، ولبناء مصر الجديدة.

الرئيس السيسي أول ثمار ثورة يونيو

وكان من أهم ثمار ثورة 30 يونيو"الرئيس السيسي"، الذي كان حينئذ وزيرًا للدفاع حيث التف ملايين الشعب المصري حوله مطالبين بعزل الرئيس الاسبق محمد مرسي من سدة الحكم ليخرج بيان 3 يوليو معلنًا إرادة الشعب المصري.

وبعدما تمت الاطاحة بحكم الاخوان، تمت الاجراء الانتخابية الرئاسية عام 2014م والتي أفرزت عن وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم لتبدأ الجمهورية الجديدة في عهده وتكون مصر من أوائل الدول التنموية في كافة المجالات.

مكاسب سياسية

ومنذ وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم في عام 2014م، تعددت المكاسب السياسية على المستوى الداخلي والخارجي، فقد استطاع الرئيس توحيد صفوف الشعب المصري مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو، فضًلا عن إعادة دور مصر المحوري على المستوى العربي والاقليمي والدولي من خلال زيارات خارجية شرقًا وغربًا لتوطيد علاقات مصر بدول الخارج.

مكاسب ثورة يونيو الآمنية

فيما جاءت أبرز المكاسب الآمنية لثورة يونيو في الحفاظ على وحدة الشعب المصري، وعودة الأمن والآمان، والانتصار لاستقلال السلطة القضائية، والمشروعات التنموية، فضلًا عن في كسر المخطط الجهنمي الذي كان يرمي إلى استهداف الدولة المصرية عبر تنظيم الإخوان يدعمه دول ومخابرات من قوى الشر ماديًا ولوجيستيًا.



كما أعادت الشعب المصري مرة أخرى إلى التكاتف والتعاون لأن السنة التي حكم فيها جماعة الإخوان كان الهدف تقسيمه على أساس ديني وعرقي، والقضاء على سيناريوهات التمكين عن السيطرة على الموارد الرئيسية، لذا بدأت مرحلة البناء الاقتصادي من خلال الملكية الجماعية المصرية.

وينسب لثورة يونيو 2013 أيضًا أهم مكسب في دحر الإرهاب في سيناء، من خلال العملية الشاملة سيناء التي بدأت يوم 8 فبراير 2018، بعدما سهل الإخوان تسلل 10 آلاف إرهابي لأرض الفيروز في سنة واحدة.

مشروعات عملاقة في 10 سنوات

وعقب استعادة مصر لإنفاسها في عهد الرئيس السيسي عقب ثورة يونيو، بدأت الدولة مخططاتها للبناء بإطلاق مشروعات ضخمة كان أبرزها مبادرة حياة كريمة لإنقاذ الصعيد وبث الروح مرة أخرى في مدن جنوب مصر.

تأتي العاصمة الإدارية الجديدة أيضًا على رأس المشروعات العملاقة التي يحاول بها الرئيس السيسي تغيير شكل الخريطة المصرية، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة وما لها من آثار كبيرة في إنعاش السياسة المصرية.

وتتوالي المشروعات الضخمة من حصاد الثورة كمشروع محطة الضبعة النووية ومشروع حقل ظهر ومشروعات الإسكان الإجتماعى ومشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات و قناة السويس الجديدة.

وعن القطاع الصحي تمثلت أبرز الإنجازات في إطلاق مبادرة 100 مليون صحة و إطلاق التأمين الصحي الشامل و مبادرة إنهاء قوائم الانتظار و إطلاق برنامج تكافل وكرامة ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة.