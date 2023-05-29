السيسي يوجه بعلاج سيدة تعاني من انزلاق في الفك.. فيديو

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى، بالتكفل بعلاج هدير التي تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لها.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لفتاة من الغربية تدعى هدير، تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، بسبب خطأ طبي تعرضت له منذ عام ونصف.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هدير لا يمكن أن تأكل أو تشرب مثل باقي الأشخاص.

هدير بمثابة ابنه للرئيس السيسي

وتوجه والد هدير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، بالشكر إلى الرئيس السيسي بسبب استجابته لعلاج ابنته، مضيفا أن هدير هي ابنة الرئيس السيسي، مضيفا: “ربنا يديه الصحة ويكرمه ويوفقه، ويحفظه من كل سوء وينصره على من يعاديه".

وقالت هدير لكاميرا برنامج صالة التحرير، إنها تبلغ من العمر 29 عاما، وتعاني من انزلاق في مفاصل الفك، ولا تستطيع أن تأكل أو تأخذ العلاج بصورة عادية، وتأخذ الأكل عبارة في صورة محاليل، مشيرة إلى أنها تريد العيش بصورة طبيعية مع زوجها وأبنائها.

وأكدت أنها لا تستطيع أن تبتسم، ولا تخرج لسانها من شفتيها، كما أن تكاليف العملية للفك الواحد تتعدى أكثر من 70 ألف دولار.