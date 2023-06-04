محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكل مجهز طبياً وكرسي كهربائي لذوي الهمم

ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " قادرون بإختلاف "

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 18 موتوسيكل مجهز طبياً و39 كرسى كهربائى لذوي الهمم والقدرات الخاصة مقدمة من مؤسسة خيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.



وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع.



وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.



وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.



وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، وموجهاً نائب المحافظ ببحث المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.



واشار محافظ الجيزة إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبها أكدت صفية أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية على حرص المؤسسة على مشاركة مؤسسات الدولة الحكومية لتلبية إحتياجات المواطنين ودعم جهود تلك الجهات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم، مشيرةً إلى أن تسليم المركبات اليوم هو الدفعة الثانية من مشاركة المؤسسة بمبادرة "قادرون بإختلاف" لهذا العام.