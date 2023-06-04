رفع ٢٠ طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة في نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وقيادة احمد عبد الفضيل الصياد رئيس قرية بهجورة، حملة مكبرة لرفع المخلفات وإزالة الاشغالات بجميع الشوارع والطرقات ومنطقة الشادروالعمارات السكنية ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمدينة ولخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات والقمامة من على جوانب الطرق ورفع جميع الاشغالات.

وفى نفس السياق، أوضح الصياد أن حملات اليوم أسفرت على رفع ما يقارب 20طن قمامة وأتربة من جوانب الطرق ومدخل القرية ومنطقة الشادر، كما تم تحرير عدد 12 محضر اشغال طريق بالاضافة الى عدد 15 انذار لمغتصبى الطرق العامة بالقرية ومنطقة الشادر منطقة العمارات السكنية، ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى ، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.