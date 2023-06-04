مشروع تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة كفر الشيخ يواجه مشكلة السعي للشهرة

أعد مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون جامعة كفر الشيخ، مشروع تخرجهم حول مواجهة مشكلة السعي للشهره كالبلوجر ومخاطر ذلك، من خلال إنتاج فيلم درامي بعنوان «كان..ليه؟».

ويعرض الفيلم مراحل السعي لتحقيق الشهرة من ناحية والمادة من ناحية أخرى مع إهمال الأهل.

وتحدثت الطالبة ريهام رمضان يوسف، عن قكرة المشروع قائله:" أن المشروع كان ليه...؟! ليس مجرد مشروع تخرج دي حاله عايش فيها بنات كتير، فيلمنا مش فكره فلمنا حياة ناس كتير، واحنا بنختار فكرة المشروع فكرنا ف حاجه من واقع حياتنا وخصوصا ان محدش اتكلم عليها او ادالها الاهتمام الكافي للتوعيه المطلوبه للجيل الجديد اللي كل همه الشهره والفلوس".

وتابعت :"قررنا نركز ع النقطه دي ونبين للناس ان مش كل حياة السوشيال ميديا بامبي وان في كابوس مستخبي فى الحياة دي وان مش كل البلوجر او المشاهير ينفع نقلدهم تقليد اعمى، ومن هنا قررنا نكون احنا الكابوس يمكن نقدر نفوق حد من غفلته".

فريق عمل الفيلم

ريهام رمضان يوسف

ياسمين عبد الله غنيم

سماح سيف السيد

سلمى عبد النبي حسين

رودينا ابراهيم الراعي

وردة ياسين احمد

ايمان عماد المشد

ناهد عبد الرحمن توفيق

بالاشتراك مع الاستاذه شروق رباح