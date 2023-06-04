طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات مادتى الفقه والحديث

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد بالإسماعيلية أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية في مادتي الفقه والحديث، ويؤدي الطلبة الامتحانات على فترتين لمدة ساعتين لكل مادة يتخللها نصف ساعة استراحة، وكان طلاب الشعبة العلمي أدوا أول أيام الامتحانات أمس السبت .

وشهدت محيط المعاهد الأزهرية تواجد امني لتأمين سير العملية الامتحانية وتم منع أولياء الأمور من التواجد بالقرب من الأبواب .

وترفع الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية منذ اليوم الأول لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وشهد اليوم الأول في امتحانات الشعبة العلمي بالثانوية الأزهرية بالإسماعيلية جولات مكثفة لفضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ومديرو العموم للتأكد من سير الامتحانات بانتظام والوقوف على جاهزية اللجان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.

و تبدأ امتحانات القسم الادبي اليوم الأحد وتستمر حتى 9 يوليو المقبل ....فيما ينتهي طلاب القسم العلمي من امتحاناتهم 12 يوليو المقبل، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.