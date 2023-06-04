244,5 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام ببورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 244,5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وكانت نتيجة الفصل الثانى من العام الدراسى الحالى للشهادة الإعدادية قد بلغت نسبة نجاح 84,3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، وكانت بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.



أكد محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.