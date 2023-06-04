تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 612 شاحنة بضائع و 793 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 309 شاحنة بضائع و 773 سيارة
بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 303 شاحنة بضائع و 20 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس و امل والقاهرة
و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس و الحرية1 والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 205 شاحنة بضائع
و يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وسينا، و يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 760 سيارة بوزن 1520 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1325 راكبا بموانيها .
هذا وتضم نوانى البحر الاحمر 6 موانىء هى:
1 - ميناء بورتوفيق
2 - ميناء سفاجا
3 - ميناء الغردقة
4 - ميناء نويبع
5 - ميناء الزيتيات
6 - ميناء شرم الشيخ
جدير بالذكر ان تطوير وتحديث الموانىء ادى ألى
1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة اعداد الركاب و السائحين المترددين على موانى الهيئة
2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الإتصال و انظمة المراقبة الحديثة
3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.