صدور موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم

صدر المجلد الثالث (الحزب الخامس) من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم، في 600صفحة من الحجم الكبير عن مؤسسة نهضة مصر للنشر، وهذه الموسوعة تجيب عن الأسئلة التى يكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين آيات القرآن الكريم، لماذا هذه الكلمة دون سواها، وتلك الجملة دون غيرها؟ والفروق اللغوية والبلاغية بينها وبين غيرها، والمسوغات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والبلاغية لمجىء كلمة دون كلمة، أو جملة دون جملة، في سياق هذه الآية أو تلك، أو لماذا الجمع دون الإفراد؟ أو الإفراد دون الجمع؟ وما مسوغ التقديم أو التأخير؟ أو ما سبب الحذف أو الذكر...إلخ.

ومجيء هذه الموسوعة في صيغة سؤال وجواب فيه إثارة لذهن القارئ وتشويق له، ومن ثم كانت الإجابة عن السؤال شافية كافية وافية، بأسلوب علمى ميسر يجمع بين عمق الفكرة وسلاسة اللفظ وفهم المعنى وسولة المأتى.

هذا وقد كان للبلاغة في هذه الموسوعة جانب عظيم وحظ وافر في بيان الملامح البلاغية الواردة في السياق القرآنى التى يظهر من خلالها عظمة القرآن الكريم، وجلال آيات الذكر الحكيم، وكمال الكتاب المبين، وما من شك في أن هذا الجانب يعطى هذه الموسوعة قيمة مضافة تزداد بها المكتبة العربية إثراء وجمالا في بابها.

وتنفرد هذه الموسوعة بالتدقيق العلمى، فقد حصل لها احتشاد علمى من علماء الأزهر الشريف على اختلاف تخصصاتهم اللغوية والبلاغية والأدبية وغيرها، حتى يطمئن القلب ويتيقن العقل من صحة المعلومات والححج الواردة فيها بعد اعتماد أهل التخصص لها وكان مقصدنا وسعينا من وراء ذلك إجلال كتاب الله وتعظيمه.

ويقول المفكروالداعية الإسلامى الدكتور محمد داود أستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس إن هذ المجلد تفرد بمقدمة اشتملت على بحث لطيف تحت عنوان" خصائص الكلمة القرآنية" وجدير بكل مسلم أن يقف على هذه الخصائص لتكون عونًا له على تدبر كلمات الله وفهم آياته. وكذلك اشتمل هذا المجلد على دقائق من بلاغة الذكر الحكيم وكأننا نقف عليها لأول مرة، وبخاصة دقائق المعانى لكل حرف وكلمة في آية الدين، بما يشهد بالتجلى الأعظم لله الحكيم الخبير في كشف مكنون النفس البشرية وما انطوت عليه من حب المال، وسبحان الله العظيم القائل" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" (الملك: 14). ويضيف "داود": يلمس المتدبر لآيات الذكر الحكيم في هذا المجلد إضافات علمية دقيقة احتشد لها صفوة من علماء الأمة في فن البيان من أبرزهم د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف ود. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ود حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء ود. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسيق ود. سامى هلال العميد الأسبق لكلية القرآن الكريم بطنطا، وغيرهم من علماء الأمة الثقات. ومعهم فريق نابه من شباب العلماء. وقد قرأ هذا الجزء وقدم له العلامة الدكتور على جمعة مفتى مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب هذا المجلد عن 1650 سؤالا بإجابات شافية موثقة علميا بمعرفة علماء كل تخصص .