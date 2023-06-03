غداً.. محاكمة شقيقين تخلصا من شخص بسبب خلافات بينهم

تنظر غداً السبت، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة شقيقين لاتهامهما بالتخلص من شخص وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "حسان ا" 26 سنة، محصل بشركة مياة الشرب بالقاهرة، و"عبد الله. ا"، 23 سنة، طالب، أزهقا روح المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه بسبب خلافات بينهم.

أوضحت التحريات أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد اليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواه" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الإتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض –تالي الوصف - وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبد السلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد إليه الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواه" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "مطواه"، بغير ترخيص.