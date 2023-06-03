لدغة عقرب تنهي حياة طفلة تفاصيل

لدغة عقرب تنهي حياة طفلة لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بلدغة عقرب، في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلة لدغتها عقرب بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، وتبين وفاة الطفلة سندس محمد، متأثرة بإصابتها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

لقيت ربة منزل في العقد الثاني من العمر، مصرعها إثر إصابتها بلدغة عقرب داخل منزلها أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية لدغها عقرب ما نتج عنه إصابتها ووفاتها، بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

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تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول المدعوة (مروة ا ا ص)، تبلغ من العمر 19 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية العمرة، دائرة مركز أبو تشت في محافظة قنا مصابة بحالة إعياء (دعاء لدغ عقرب) وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقها المدعو (سعيد ا ا ص)، 26 عامًا،، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية، لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.