بدء حملة تنظيم الأسرة في 4 مراكز ببنى سويف

بدء حملة تنظيم الاسرة

تنطلق غداُ الأحد المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والتي تنفذها مديرية الصحة تحت شعار حقك تنظمى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية و في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030

ويتم تنفيذ الحملة على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى بإدارات بنى سويف اهناسيا ناصر،الفشن في الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري ،ومن خلال 122وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة تليها المرحلة الثانية والمزمع تنفيذها في الفترة من 11 إلى 15 يونيو الحالي ، بإدارات (ببا ، سمسطا، الواسطى ومن خلال 81 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة

وتقدم الحملة جميع خدمات تنظيم الأسرة بالمجان من خلال مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وذلك تحت إشراف فرق مدربة، وأخصائيي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، وذلك بالوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية

وتتضمن الحملة عقد ندوات توعيةللسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،و إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،قد ناقش مع وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف، خطة استعدادات المديرية لانطلاق الحملة ، وكلف رؤساء المدن والقرى بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتم التأكيد على أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى تشرف عليها إدارة تنظيم الأسرة بقيادة د. مديحة سري ، لتحقيق المستهدف منها،وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة