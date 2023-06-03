أردوغان خلال أداء اليمين: أعمل بجهد لأكون محل ثقة الشعب التركي

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، بعد إعادة انتخابه خلال انتخابات الإعادة التي جرت في الـ 28 من شهر مايو الماضي .

ووصل رجب طيب أردوغان، إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاورك لزيارته، وذلك بعد حلف اليمين رئيسا لـ البلاد في ولاية جديدة تستمر لمدة 5 سنوات.

ووجه أردوغان الشكر لجميع المواطنين الأتراك لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، داعيا جميع أطياف الشعب التركي للتقارب وبناء جسور الأخوة والمحبة.

وقال أردوغان:"سوف أعمل بجهد لأكون محل ثقة للشعب التركي والأصدقاء والحلفاء"، مستطردا:"أعد الجميع بأنني سأبذل قصارى جهدي لأكون محل ثقة لكل من انتخبني".

وأتم قائلا:"سأكون رئيسا للأتراك جميعا دون تمييز ولم ولن أمارس التفرقة ضد الشعب".

أردوغان أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة

وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو الماضي، وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي، وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التي كان يُعتقد أنها أضعفت فرصه، وانعقد البرلمان الجديد، أمس الجمعة، وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميًا بأداء اليمين اليوم.

وانتُخب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة وأخيرة له في حكم البلاد، بعدما تفوق في جولة الإعادة على منافسه زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني.

انتخابات الرئاسة التركية

ولأول مرة في التاريخ، عرفت تركيا اللجوء لجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ تعديل نظام الحكم في البلاد من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية.

تفاصيل فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية

وهذه ثالث انتخابات رئاسية جرت بنظام الاقتراع السري المباشر من الشعب التركي، وقد فاز أردوغان في المرتين السابقتين من الجولة الأولى، بعدما كان في السابق انتخاب الرئيس يتم بطريقة الانتخاب الحر غير المباشر، وذلك عبر تصويت البرلمان، حيث كان منصب الرئيس شرفيًا إلى حد كبير، حتى تم إقرار تعديلات دستورية في البلاد في عام 2017 حوّلت بلاد الأناضول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.