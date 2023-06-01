موعد حفل تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا بحضور قادة الدول

تتجه الأنظار في 3 يونيو الجاري إلى حفل تنصيب الرئيس التركي المُعاد انتخابه، “رجب طيب أردوغان”، بمشاركة قادة دول أجانب، هكذا صرح رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة في البلاد، فخر الدين ألطون.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال ألطون إن الرئيس أردوغان يُؤدي السبت المُقبل اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري)، مُشيرًا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء".

وتوقع أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي.

وسيُمثل الدولة الروسية في هذا الحفل، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

ومن المعروف أن أردوغان حصل على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

أردوغان يُلقي خطابًا أمام أنصاره:

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابًا أمام أنصاره في المجمع الرئاسي بأنقرة بعد الإعلان رسميًا عن فوزه بانتخابات الرئاسة أمام مُنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال رجب طيب أردوغان: "نحب تركيا كثيرًا فهذا الشعب يستحق الحب ونحن نحبه..نحو 320 ألفًا يتجمعون هنا أمام قصر الرئاسة بأنقرة وهذا المشهد هو مشهد المُحبين..أنتم لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور ولم تتركوه وحيدًا في هذه المسيرة وسنستمر في بناء مئوية تركيا معًا".

أردوغان

وأضاف أردوغان: "لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور وقد أوكلتم إلينا المُهمة مُجددًا وسنستمر في بناء مئوية تركيا..الشعب كلفني برئاسة الجمهورية لولاية أخرى لخمس سنوات وأتقدم بالشكر لكل أبناء هذا الشعب".

وأردف أردوغان: "كُل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأثبت قوة الديمقراطية في تركيا يستحق الشكر والتقدير أيًا كان اختياره".

واستطرد: "الشعب صوت لصالح مئوية تركيا في هذه الانتخابات واختار أن يكون معظم نواب البرلمان من تحالف الجمهور..المُنتصر هو الشعب بجميع أطيافه والفائز هو الديمقراطية".

وأكمل الرئيس التركي: "تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى التوحد والتضامن"، مُتابعًا: "85 مليون تركي فازوا اليوم والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية".

وتابع أردوغان: "العدل هو أساس الملك في حُكمنا ولن نغير هذا المبدأ"، مُردفًا: "حان الوقت أن نزف إليكم بشارة مئوية تركيا، وهو ما حققناه اليوم في يوم النصر".