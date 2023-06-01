تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تُعلن رسميًا فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس، رسميًا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 52.18% من الأصوات.



ووفق بيان صادر عن الهيئة العليا للانتخابات فإنه تم الانتهاء من الاعتراضات، وأرسلت النتائج النهائية لانتخابات الإعادة الرئاسية إلى الجريدة الرسمية لإعلانها.

وفي انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس، أدلى 52 مليون و93 ألفا و 375 ناخبا محليا بأصواتهم، وبلغ معدل التصويت 85.72 في المئة.

ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فقد حصل رجب طيب أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، وحصل كمال كيليتشدار أوغلو على 47.82 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت في 14 مايو 2023، إذ حصد أردوغان 49.52 % من أصوات الأتراك مقابل 44.48 % لكيليتشدار أوغلو، ما استدعى القيام بجولة إعادة يوم 28 مايو، إذ فاز أردوغان بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028.

85 مليون تركي فازوا بالانتخابات

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الفائزين في انتخابات 14 مايو وانتخابات 28 مايو بلغ عددهم 85 مليون مواطن.

وفاز أردوغان بأكثر من 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى.

لكن غالبية الناخبين الأتراك في الجولة الثانية اختاروا أردوغان وفضلوه على منافسه كمال كيلجدار أوغلو، ما أظهر دعمهم لرجل يرون أنه زعيم قوي.

وفي خطابين - أحدهما في إسطنبول والآخر في أنقرة - شكر أردوغان الأمة على تكليفه بالرئاسة لخمس سنوات أخرى.

وقال أردوغان أمام مئات الآلاف الذين تجمعوا خارج القصر الرئاسي في أنقرة: "لم يخسر أحد اليوم. جميع الـ85 مليون تركي فازوا. كشرط للمسؤولية الممنوحة لنا من أمتنا، لا نشعر بالإهانة أو الاستياء أو الغضب من أي شخص".

وأضاف: "حان الوقت الآن لتنحية كل النقاشات والصراعات بخصوص فترة الانتخابات جانبا. حان الوقت كي نتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وتابع: "لسنا الفائزين الوحيدين. الفائز هو تركيا. أمتنا بكل أطيافها فازت".

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