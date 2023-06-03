فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022.

التربية والتعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة:

من المقرر ان تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بداية من غدٍ الأحد ولمدة 15 يومًا، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022 ستكون متاحة فى المدارس اليوم السبت الموافق 2023/6/3.

وأضاف "مدير المديرية " أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

أعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بنسبة نجاح وصلت إلى ٨٥.١%، لعدد طلاب ١٨٤٣٥٢ طالبًا وطالبة خاضوا امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية، نجح منهم ١٥٦٧٩٩ طالبًا وطالبة

باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة:

كما اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الترم الثاني لامتحانات الصم وضعاف السمع للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح وصلت إلى ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨%، ووصلت نسبة النجاح في المدارس الدولية إلى ٩٧.١%، فيما وصلت نسبة نجاح امتحانات الإعدادية المهنية ٨٤.٩%، وتعدت نسبة نجاح نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٧٤.٣% .

كشف أيمن موسى مديرية التربية والتعليم أن ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في المواد الترم الثاني، وقال إن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، وتأتي بعدها إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح وصلت إلى ٩٦.٧٢%، أما إدارة حلوان التعليمية حصلت على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وتبدأ الإدارات التعليمية، غدًا الأحد، تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيهًا للمادة.