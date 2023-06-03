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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

تبدأ الإدارات التعليمية غدا الأحد تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية 2023

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن

ضوابط وخطوات التظلم

وترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" ، ضوابط وخطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الشهادة الإعدادية. 

خطوات التظلم من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:

 - يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

  • سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة.
  • يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

 

خطوات التظلم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:

  • يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
  • سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة.
  •  
  • يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ويذكر أنه تعمل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات على تصحيح أوراق الإجابة، والمراجع ورصد الدرجات، وعقب ذلك سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  خلال الساعات المقبلة، ومن ثم إتاحتها في المدارسة وعلى البوابة الإلكترونية لكل محافظة.

 

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