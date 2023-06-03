تفاصيل انضمام ماركو أسينسيو إلى باريس سان جيرمان

يستعد النجم الإسباني ماركو أسينسيو لتوقيع على عقود انضمامه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قرر رسميا الرحيل عن صفوف ريال مدريد بنهاية موسم 2022-2023.

وأعلن ريال مدريد الإسباني رحيل نجمه ماركو أسينسيو مجانا في ظل انتهاء عقد يوم 30 يونيو الجاري.

ورفض ماركو أسينسيو تجديد عقده مع ريال مدريد مفضلًا خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.

واقترب ماركو أسينسيو من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووجه ريال مدريد في بيان رسمي الشكر إلى ماركو أسينسيو بعد انتهاء عقده ورفضه توقع عقد جديد بعدما قضى 5 مواسم داخل صفوف النادي الملكي.

وتوج ماركو أسينسيو بـ 17 لقبًا مع ريال مدريد بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي 3 مرات كما حصل رفقة النادي الملكي على كأس العالم للأندية 4 مرات بينما حصد كأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

وكشف الصحفي بن ياكوبس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن تفاصيل انتقال ماركو أسينسيو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي

أسيسنو ينضم إلى باريس سان جيرمان

أكد الصحفي بن ياكوبس على صفحته الرسمية على “تويتر” أن باريس سان جيرمان يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ماركو أسينسيو الحاصل إلى 17 لقبًا مع ريال مدريد.

وبحسب الصحفي بن ياكوبس سيكمل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الأسبوع المقبل.

كما كشف عن راتب ماركو أسينسيو مع باريس سان جيرمان

وقال الصحفي بن ياكوبس أن ماركو أسينسيو سيحصل على راتب سنوي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوفه بقوة بالتعاقد مع أسماء كبيرة في ظل رحيل الثنائي ليونيل ميسي وسيرجو راموس عن صفوف الفريق الباريسي بعد نهاية عقودهم.

وشارك ماركو أسينسيو مع ريال مدريد في 50 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 12 هدفًا بينما صنع 8 أهداف.

وخاض ماركو أسينسيو إجمالي 285 مباراة مع ريال مدريد، وساهم خلالها في 93 هدفًا بتسجيله 61 هدفًا وصناعته 32 آخرين.