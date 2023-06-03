موعد إعلان الهلال لصفقة التعاقد مع ميسي

الهلال يترقب ميسي

كشفت تقارير صحفية إٍسبانية، موعد إعلان صفقة الهلال بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري، ويتواجد النجم الأرجنتيني في قائمة فريقه لمواجهة كليرمون، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي.



أشارت تقارير صحفية أن نادي الهلال يخطط إلى الإعلان عن صفقة ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل.



وتابعت التقارير أن الهلال حدد موعد للحصول على موافقة ليونيل ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ خطوات الإجراءات المتفق عليها لجعل الأمر يحظى بصدى عالمي.



ويرغب ميسي في الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل.



ويأمل برشلونة في التعاقد مع ليونيل ميسي، لكن وضع النادي الكتالوني لا يمكنه في الوقت الحالي تقديم عرض رسمي الأن.



400 مليون راتب ميسي

وتابعت التقارير، أن عرض الهلال يصل إلى راتب 400 مليون يورو سنويًا، ما يجعل راتبه يفوق كريستيانو رونالدو مع النصر، الذي يصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني.



وسيصل إجمالي صفقة ميسي 2 مليون جنيه إسترليني دون نشر تفاصيل إضافية بشأن كيفية توزيع هذا الرقم على شروط العقد.



ويشارك ميسي في حملة ترويجية للمملكة العريية السعودية كسفير للسياحة.

و تلقى ميسي عرضين، الأول من إنتر ميامي الأمريكي، والثاني من الهلال السعودي، والذي قد يصل راتبه مع الأخير إلى 500 مليون يورو في الموسم الواحد وفقا لبعض التقارير.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

وخاض الأرجنتيني ليونيل ميسي 16 موسمًا مع فريق برشلونة الإسباني، لعب من خلالهما 778 مباراة، تمكن من احراز 672 هدفًا طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني، واستطاع القيام بصناعة 303 تمريرات حاسمة، وإسدل الستار بين البرغوث وجماهير برشلونة وكتبت النهاية ورحل عن الفريق عام 2021 متجها الى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر تحدثت عنها الصحف العالمية حول العالم وكانت بمثابة الصدمة لعشاق برشلونة و النجم الأرجنتيني.

