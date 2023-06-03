5 لاعبين يرحلون عن الهلال بعد إيجالو وفييتو

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل النجم النيجيري اوديون إيجالو عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، وبعدها بدقائق اعلن رحيل لوسيانو فييتو نجم الفريق، لتؤكد التقارير أن هنام خمسة لاعبين يقتربون من الرحيل بعد الثنائي المذكور.

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كان الهلال قد تعاقد مع إيجالو في انتقالات يناير لعام 2022 قادمًا من صفوف فريق الشباب، وتعاقد مع لوسيانو فييتو في عام 2021 قادمًا من صفوف فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، والذي لعب فترة لشيخ الاندية السعودية في منتصف الفترة.



خمسة لاعبين يقتربون من الرحيل عن الهلال



انهى الهلال الموسم في دوري روشن محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، وبسببه فيحتاج الفريق للتطوير في الانتقالات الحالية والدعم في عدة مراكز بعدما خسر بطولة الدوري ودوري أبطال آسيا من الموسم المنقضي.



وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة خروج كل من الخماسي محمد جحفلي وفواز الطريس وعبدالله الحمدان ومتعب المفرج وناصر الدوسري، والذين قد يرحلون عن صفوف الفريق بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.



خروج عبد الله الحمدان عن الهلال سيكون على سبيل الإعارة بعدما تعاقد الأزرق مع اللاعب في انتقالات يناير 2021 لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر، وذلك لاكتساب اللاعب المشاركة الأساسية مع أي فريق أخر لمدة موسم.

ناصر الدوسري يقترب من الرحيل



كما سيوافق الهلال على خروج ناصر الدوسري صاحب الـ 24 عام على سبيل الإعارة أيضًا، لكن ذلك في حال التعاقد مع لاعب جديد في منتصف الميدان بعد الغربلة الجديده في الفريق.



أما عن موقف محمد جحفلي صاحب الـ32 عام ومتعب المفرج وفواز الطريس فإن رحيلهم سيكون بشكل نهائي عن ازرق الرياض.

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