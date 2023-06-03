ميسي يوقع عقده مع الهلال السعودي

يستعد مسؤولو الهلال السعودي لابرام التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوف الزعيم خلال الميركاتو المقبل.

اقرأ أيضًا..

الهلال السعودي يتعاقد مع ميسي.. موعد اعلان توقيع البرغوث للزعيم

إعلان موعد توقيع ليونيل ميسي عقد انتقاله للهلال السعودي

وتداولت أنباء صحفية أبرزتها صحيفة "سبورت" الاسبانية، عن اعتزام فريق الهلال السعودي للإعلان عن توقيع ليو ميسي الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو 2023 بحسب ما علمته الصحيفة من مصادر داخل النادي.

وفقًا لما أوردته سبورت، ويكشف البرغوث عن قراره قريبًا حتى لا يحول القرار بشأن فريقه المستقبلي إلى مسلسل تلفزيونى.

وعلى الجانب الأخر، يسعى فريق برشلونة بكل قوته لملاحقة ليونيل ميسي لكنه لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين مسؤولي الكتالوني والبرغوث لاتمام التعاقد.

وارتبط اسم ليونيل ميسي في الاونة الاخيرة بالانتقال الى فريق الهلال السعودي، في ظل العروض المقدمه من اتحاد جدة و النصر السعودي.

ميسي يتلقى عرض أمريكي

بينما تلقى ميسي عرضين، الأول من إنتر ميامي الأمريكي، والثاني من الهلال السعودي، والذي قد يصل راتبه مع الأخير إلى 500 مليون يورو في الموسم الواحد وفقا لبعض التقارير.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

الجدير بالذكر ان الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض 16 موسمًا مع فريق برشلونة الاسباني، لعب من خلالهما 778 مباراة، تمكن من احراز 672 هدفًا طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني، واستطاع القيام بصناعة 303 تمريرة حاسمة، واسدل الستار بين البرغوث وجماهير برشلونة وكتبت النهاية ورحل عن الفريق عام 2021 متجها الى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر تحدثت عنها الصحف العالمية حول العالم وكانت بمثابة الصدمة لعشاق برشلونة و النجم الارجنتيني.