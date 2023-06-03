الكوربيه تكشف تفاصيل لقاء البورصة مع شركات البترول (فيديو)

تصوير: محمود عبدالموجود

تناولت حلقة اليوم من برنامج "الكوربيه مع صلاح" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات والأخبار الساخنة التي تسهم في دعم المستثمرين بالقرارات الاستثمارية والقدرة على اتخاذ أفضلها...

تناولت الحلقة حوارا شاملا مع سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية..وتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة، وتركيزه على دور الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد.

كما تناولت الحلقة العديد من الأخبار المهمة والخاصة بالرقابة المالية وتتمثل في الرقابة المالية تأهل مديري استثمار صناديق التأمين الحكومية حيث

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة تصميم برنامج تدريبي شامل لتأهيل وتطوير قدرات مديري الاستثمار، وكذلك المخاطر بصناديق التأمين الحكومية لتزويدهم بالمعرفة والخبرات والمهارات اللازمة.

تأتي هذه الجهود اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية المحور الرابع وهو تأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة والخدمات المالية غير المصرفية وذلك كون البنية الهيكلية للمهنيين والعنصر البشري أساس تحقيق النمو المستدام والشامل الأنشطة المالية غير المصرفية.

يصل إجمالي عدد صناديق التأمين الحكومية نحو ٥ صناديق بإجمالي عدد مشتركين يتجاوز ٢٨ مليونا، حيث تتبنى وتنفذ الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد استراتيجية تتضمن رؤية طموحة وخطط عمل ومستهدفات قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس تتكون من ٤ محاور رئيسية المحور الأول تطوير الأطر الرقابية والخدمية الثاني تطوير الأسواق والمنتجات المحور الثالث تحقيق الشمول المالي والاستثمار والتامين المحور الرابع تأهيل الكوادر المهنية وذلك كله بالعمل على زيادة مستويات الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتمكين فئات أكبر من المجتمع الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفي.

تتكامل هذه الجهود مع عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية التي تباشر تطبيقها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وسلامة المعاملات وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وذلك لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم في تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها.

كما تضمنت الحلقة العديد من الأخبار المهمة والتي تتمثل في البورصة .. تطوير قدرات علاقات المستثمرين بشركات البترول وتوفير البيانات لبحوث الاستثمار حيث

علمت "الوفد" أن البورصة المصرية قامت بتنظيم 5 اجتماعات بين قيادات 5 شركات مقيدة من قطاع البترول وبين ما يزيد عن 40 من المحللين الماليين ومسئولي قطاعات بحوث الاستثمار في 17 بنك استثمار وشركة وساطة من أعضاء البورصة المصرية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين البورصة المصرية وشركات قطاع البترول في ضوء الاجتماع الذي تم بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة المصرية في أواخر مارس الماضي، حيث تم الاتفاق على أن تقوم البورصة المصرية بتعزيز آليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة من قطاع البترول، وأيضا أن تقدم البورصة المصرية الدعم اللازم لبناء قنوات اتصال بين تلك الشركات ومسئولي بحوث الاستثمار في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة.

تهدف هذه الاجتماعات إلى بناء قنوات اتصال دائمة بين شركات قطاع البترول المقيدة من جهة وجهات إعداد بحوث الاستثمار في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة من جهة أخرى بحيث تتعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وتمدهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، بحيث ينعكس الأداء الإيجابي لتلك الشركات وجودة مؤشراتها المالية بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهمها، مما يؤدي مع الوقت إلى اقتراب أسعار تداول أسهم هذه الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

يذكر أن أغلب أسهم شركات قطاع البترول يتم تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار وبالتالي لا تظهر المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة.

وقد حضر تلك الاجتماعات مسئولي شركات سيدي كرير، غاز مصر، مصر لإنتاج الاسمدة (موبكو)، اسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة، في حين حضر مسئولي بحوث الاستثمار من 17 بنك استثمار وشركة وساطة

كما تضمنت الحلقة خبرا حول "ايليت للاستشارات" تجري تقييمات ودراسات جدوي لـ 35 شركة..حيث اجرت شركة ايليت للاستشارات المالية عددا من التقييمات لعدد من الشركات العاملة في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

قال سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت أن التقييمات التي اجرتها الشركة مؤخرا تضمنت العديد من الشركات العاملة في 7 قطاعات تتضمن التأمين، البنوك، الاسكان، التنمية العقارية، الصناعة، الأغذية، والسياحة.

أضاف "عوني" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن عدد الشركات التي وصل تقييمها مؤخرا بلغت 35 شركة.

أشار "عوني" إلى أن الشركة تجري مراجعة خطط أعمال لإحدى الشركات العاملة في مجال الدواجن والبترول، موضحا أن هذه المراجعة تضم الترويج لهذه الشركات بهدف رفع رأس المال، والهيكلة المؤسسية، بما يسمح للشركة التوسع في أعمالها التشغيلية، كما أوضح أنه تم أعداد مذكرات للشركات التي ترغب في الحصول على تمويل سواء من البنوك أو الأفراد.

كما تم أيضًا إعداد دراسة جدوي لإحدى الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي تحت التأسيس لتكون الدراسة بمثابة خارطة طريق للشركة.

كما تضمنت الأخبار ESTA"" تنظم برامج تدريبية شاملة لأعضاء الاتحاد العربي لأسواق المال حيث... تجري الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" مفاوضات ومباحثات لاستئناف العمل مع الاتحاد العربي للأسواق المالية، وذلك لتنظيم برامج تدريبية شاملة وكاملة لهذه الأسواق تتعلق بأساسيات التحيل الفني، لرفع كفاءة العاملين بهذه الدول.

قال محمد يونس رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن هذه البرامج يكون بالتعاون مع الاتحاد العربي، والبورصات العربية المستهدفة في هذا الأمر.

أضاف أن الاتحاد العربي هو من سوف يحدد هذه الأسواق التي ستقوم الجمعية بتنظيم البرامج التدريبية لها، بالإضافة إلى أن الدورات ستشمل أيضا شركات الإيداع والقيد المركزي العربية، وكذلك البنوك، والجمعيات والشركات بهذه الأسواق.

أشار "يونس" إلى أن الاتحاد العربي يضم نحو 16 بورصة، تتضمن أجندة الأعمال التي تقوم بها الجمعية، التحليل الفني بمستوياته الأول والثاني، على أن يكون قابل للزيادة.

أوضح أن هذه الدورات قد تشتمل على 12 محاضرة، على أن يكون بداية التنظيم خلال يوليو، وأغسطس القادمين.

كما أشار "يونس" إلى أن المحاضرات تتضمن سيكولوجيا الجماهير، النماذج السعرية، ومؤشرات التحليل الفني.

يشار إلي أن الجمعية قد قامت مؤخرا بتنظيم العديد من البرامج التدريبية للأعضاء، وغير الأعضاء بهدف رفع كفاءتهم .

كما تضمنت الحلقة رؤية الأسبوع حيث .. تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال استكمال حركة التباين للمؤشرات، والاسهم خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع أن تكون منطقة 17530 نقطة، هو مستوي ترقب للمستثمرين على أن يكون مستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 17700 نقطة، وذلك في حالة تجاوز منطقة المقاومة 17500 نقطة، ويتوقع أن تكون منطقة 17250 نقطة دعم.