ميسي والرقصة الأخيرة.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون الليلة

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي والمتوج ببطولة كأس العالم الأخير، لخوض مباراته الأخيرة مع فريقه عقب التتويج بالدوري الفرنسي للمرة الثانية في مشواره مع النادي الباريسي، عندما يلتقي مع نظيره كليرمون، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على أقرب ملاحقيه لانس بفارق 4 نقاط.

وأعلن كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي رسميًا بعد انتهاء عقده ومباراة اليوم هي الأخيرة له.

ولم يتوصل ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا لإتفاق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي خلال الشهر الحالي، وأصبحت إمكانية انضمامه للهلال السعودي كبيرة للغاية في ظل الراتب الضخم الذي عرضه الزعيم على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان و نظيره فريق كليرمون اليوم ، في الجولة 38 من منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports premium 1بصوت المعلق جواد بدة.

أرقام وإحصائيات ميسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023:

شهد موسم 2022-2023 مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إجمالي 40 مباراة مع باريس سان جيرمان، وتمكن خلالها من المساهمة في 41 هدفًا بمختلف المسابقات.

وتمكن ليونيل ميسي من تحقيق 41 مساهمة تهديفية مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 بعدما نجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 20 آخرين خلال مشاركته في 40 مباراة.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون

كشف كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق الباريسي، لمباراة كليرمون فوت، المقرر لها اليوم السبت، في ختام الدوري الفرنسي، وشهدت تواجد ليونيل ميسي في ظهوره الرسمي الأخير،

وضمت قائمة فريق باريس سان جيرمان 19 لاعبا وجاءت كالتالي:

"أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ليونيل ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".