المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائليين بالقرب من الحدود المصرية

كشف المتحدث العسكري المصري تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائليين بالقرب من الحدود المصرية عبر صفحته الرسمية قائلًا.. “قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023”.

وأضاف المتحدث العسكري .. “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وأوضح المتحدث العسكري بأنه جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.