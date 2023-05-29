د. أيمن محسب يطالب بربط أمن الدولة بالنواحي العسكرية.. الجيش القوي يردع الطامعين

قال د.أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الـ22 تعبر عن إرادة سياسية كبيرة ترعى الاستثمار.

وأضاف د. أيمن محسب، أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني التي تناقش الاستثمار شعروا بأن صوتهم مسموع عندما صدرت القرارات، بل إن هناك تجاوبًا كبيرًا قبل أن نطلب شيئا.

د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار

جيش قوي رادع

وأضاف أنّ الإنفاق العسكري في العالم زاد بشكل كبير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مفسرًا الأمر بأن الأزمة الأوكرانية الروسية منحت للعالم كله شعورًا قاطعًا بأن ثقافة البقاء للأقوى حقيقية وموجودة.

وطالب بربط أمن الدول بالنواحي العسكرية، مؤكدًا أن الدولة التي لديها جيش قوي قادرة على البقاء ومسموعة لا تتعرض لتهديدات كبيرة، مردفًا: “وجود جيش قوي ضرورة من أجل الردع”.

د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار

قرارات الأعلى للاستثمار تحقق نقلة نوعية

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق في 16 مايو الجاري على 22 قرارا لدعم الاقتصاد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وأكد رئيس الجمهورية على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.