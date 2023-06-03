950 فردًا لإيصال مياه زمزم لمساكن الحجاج بمكة المكرمة

إيصال مياه زمزم إلى ضيوف الرحمن

أكدت شركة الزمازمة السعودية، تسخير طاقاتها البشرية كافة من خلال 9 مراكز خدمة ميدانية تهدف إلى إيصال مياه زمزم إلى ضيوف الرحمن في مساكنهم بمكة المكرمة والتي تعمل على مدار الساعة في مواقع جغرافية قريبة من مساكن الحجاج.

ريان درويش زمزمي:

وقال نائب المشرف على أعمال الموسم ريان درويش زمزمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن مراكز الخدمة الميدانية تعمل على مدار الساعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقوى بشرية تزيد عن 950 موظفًا يديرهم مجموعة من المشرفين ومديري المراكز والمساندين والسقاة، إضافة إلى أسطول من الشاحنات يصل إلى 137 شاحنة بمقاسات مختلفة لنقل مياه زمزم لمساكن الحجاج وفق أعلى معايير السلامة والحفاظ على سلامة المنتج المقدم للحجاج.

وأضاف أن مهام العاملين في مراكز الخدمة الميدانية تتمثل في استلام المعلومات الخاصة بمساكن الحجاج عبر المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة بالربط مع مركز التحكم في شركة الزمازمة ومنصة زمزم الإلكترونية بالتنسيق مع رئيس المركز، أو نائبه، واستلام كراتين ماء زمزم من مركز المواد والإمداد وتعبئتها بالسيارات المخصصة للتوزيع، والتوجه لمساكن الحجاج لإيصال الخدمة وفق البيانات المسلمة لكل عضو من أعضاء التوزيع، مشيرًا إلى أن العمل يكون بهذه الآلية يوميًا على مدار الساعة حتى يتم إيصال الخدمة لمساكن الحجاج بشكل مباشر ومن دون أي تأخر حيث يكون التوزيع الميداني من قبل أعضاء التوزيع المرافقين للسيارات الخاصة بتلك المهمة.

جاهزية شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن:

وفي سياق متصل أكدت الهيئة العامة السعودية للطرق جاهزية شبكة الطرق كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزية شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وعملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وعلى مدى الأشهر الماضية على مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذًا حدوديًا، كما قامت بصيانة أكثر من 7000 كم باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالصيانة والمسح والتقييم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما نفذت المنظومة العديد من الأعمال التي تضمن سلامة ضيوف الرحمن، ومنها إزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية على حرم الطريق، وإصلاح فواصل التمدد بإجمالي 124 ألف متر طولي، إلى جانب تنفيذ الحواجز الخرسانية والمعدنية بطول 9 آلاف كم، إضافة إلى تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم على الطرق المؤدية للمشاعر، وتركيب أكثر من 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة لتمهيد 5000 كم من الطرق الترابية.

وبهدف توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ وفرت المنظومة أكثر من 300 مراقب على الطرق، والعديد من الفرق الميدانية وفرق الطوارئ على شبكة الطرق وعلى مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة طرق ضخمة، تعد من خلالها الأولى عالميًا على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقًا للبنك الدولي، حيث تسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.