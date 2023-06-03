تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمون بختام الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظيره فريق كليرمون مساء اليوم السبت، في المباراة الأخيرة لميسي بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم، ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

وتوج ميسي بالدوري الفرنسي للمرة الثانية في مشواره مع النادي الباريسي، بعدما حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على أقرب ملاحقيه لانس بفارق 4 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمون

من المتوقع أن يبدأ كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان مباراة اليوم بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، بتشيابو، أشرف حكيمي، خوان بيرنات.

خط الوسط: فيتور فيريرا، فيراتي، بيريرا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، إيكتيكي، مبابي.

وأعلن كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي رسميًا بعد انتهاء عقده ومباراة اليوم هي الأخيرة له.

ولم يتوصل ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا لإتفاق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي خلال الشهر الحالي، وأصبحت إمكانية انضمامه للهلال السعودي كبيرة للغاية في ظل الراتب الضخم الذي عرضه الزعيم على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان و نظيره فريق كليرمون اليوم ، في الجولة 38 من منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports premium 1بصوت المعلق جواد بدة.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون

كشف كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق الباريسي، لمباراة كليرمون فوت، المقرر لها اليوم السبت، في ختام الدوري الفرنسي، وشهدت تواجد ليونيل ميسي في ظهوره الرسمي الأخير،

وضمت قائمة فريق باريس سان جيرمان 19 لاعبا وجاءت كالتالي:

"أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ليونيل ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".

إحصائيات ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم:

شهد موسم 2022-2023 مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إجمالي 40 مباراة مع باريس سان جيرمان، وتمكن خلالها من المساهمة في 41 هدفًا بمختلف المسابقات.

وحقق ليونيل ميسي 41 مساهمة تهديفية مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 بعدما نجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 20 آخرين خلال مشاركته في 40 مباراة.

ولعب ميسي 31 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وسجل خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم بينما شارك في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا وقد أحرز 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب مباراة واحدة في كأس فرنسا لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف ومثلها في كأس السوبر الفرنسي، وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان على نانت برباعية نظيفة.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي فقط في ظل إخفاق فريق العاصمة الفرنسي في استكمال مشواره في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.