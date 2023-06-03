أهلي جدة يبرم ثالث صفقاته بعد الصعود لدورى روشن

أكد نادي أهلي جدة استعداته لبدء الموسم الجديد من الدورى السعودي، وذلك بإرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع ثنائي جديد سميحان النابت، وفهد الرشيدي في يناير الماضي، وذلك بعد دخولهما الفترة الحرة مع نادي التعاون.

وهناك مفاوضات متقدمة بين نواف العابد ونادي أهلي جدة للانتقال إليه ابتداءً من الموسم المقبل.

أهلي جدة يتوصل لإتفاق مع نواف العابد

وأشارت إلى أن أهلي جدة و اللاعب توصلا لاتفاق على غالبية بنود العقد الذي سيمتد بينهما نحو موسم، مع أفضلية التجديد، وتبقى فقط بعض الأمور المالية التي ينتظر أن تحسم قريبًا.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن رغبة الطرفين في الصفقة، سهّلت الكثير من الأمور في عملية التفاوض، التي ستحسم قريبًا بالاتفاق النهائي.

وفي سياق متصل أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة النصر السعودي في مباراة ودية، خلال جولته في اليابان، هذا الصيف ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.



جولة في اليابان



أكد نادي باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي عبر موقعه صباح اليوم الجمعة، أنه سيخوض جولته التحضيرية في اليابان في الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين مثل الصيف الماضي.

وتابع النادي الباريسي، أن فريق باريس سان جيرمان، سيخوض ثلاث مباريات ودية في اليابان ضد النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم 25 يوليو فيما يواجه سيريزو أوساكا يوم 28 من الشهر نفسه.

كشف نادي النصر السعودي،عن إقامة معسكره فى البرتغال بدايةً من 3 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

رونالدو يوجه رسالة لـ ميسي قبل التوقيع للهلال



وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي رسالة لمنافسة السابق ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يقترب من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال.

انتقل رونالدو لنادي النصر في انتقالات شهر يناير الماضي 2023، ووقع صاحب الـ 38 عام على عقود الانتقال لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، والتي تعادل "2 مليار ريال سعودي"، على أن يتقاضي راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

رسالة رونالدو لنجوم العالم المحتمل انتقالهم للدوري السعودي في الموسم المقبل، كانت للنصيحة، وقال نجم فريق النصر لليونيل ميسي و غيره من اللاعبين القريبين من الانتقال لـ الدوري السعودي: " أنتم مرحب بكم.. الدوري سيتحسن كثيرًا في الموسم المقبل ، و هو يملك حاليًا عدد كبير من اللاعبين الأجانب والعرب الرائعين".

