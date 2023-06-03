إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريقين اشتعلا بعقار في كرداسة وشقة بإمبابة.

ولم يتسبب الحريقان في أي إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمُديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة أبو رواش بكرداسة.

و توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم مُحاصرة النيران وإخماده دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، وباشرت النيابة التحقيق.

كما اندلع حريق بشقة سكنية، بشارع ترعة السواحل بإمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، اشتعل حريق بكابل كهرباء في شارع فيصل ببولاق الدكرور.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل الرئيسي، ببولاق الدكرور.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم التنسيق مع طوارئ الكهرباء، وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها لإخماد الحرائق التي تندلع في كافة مُحافظات الجمهورية، وتحرص الإدارة على التلبية السريعة للنداءات التي تتلقاها بهدف إنقاذ الأرواح البشرية حينما تشتعل الحرائق سواء في الأماكن الخاصة أو العامة.