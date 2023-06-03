السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

txt

ادلاع حريق داخل عقار في أطفيح بالجيزة

txt

اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب في الحوامدية

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريقين اشتعلا بعقار في كرداسة وشقة بإمبابة.

ولم يتسبب الحريقان في أي إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمُديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة أبو رواش بكرداسة.

و توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم مُحاصرة النيران وإخماده دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، وباشرت النيابة التحقيق.

كما اندلع حريق بشقة سكنية، بشارع ترعة السواحل بإمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، اشتعل حريق بكابل كهرباء في شارع فيصل ببولاق الدكرور.

 وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق بكابل كهرباء، في شارع فيصل الرئيسي، ببولاق الدكرور.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم التنسيق مع طوارئ الكهرباء، وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها لإخماد الحرائق التي تندلع في كافة مُحافظات الجمهورية، وتحرص الإدارة على التلبية السريعة للنداءات التي تتلقاها بهدف إنقاذ الأرواح البشرية حينما تشتعل الحرائق سواء في الأماكن الخاصة أو العامة.

مواد متعلقة

ادلاع حريق داخل عقار في أطفيح بالجيزة

اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب في الحوامدية

سكرتير بني سويف يشرف على إجراءات السيطرة على حريق بأحد مصانع الورق

حريق محدود فى محيط مصنع الورق بشرق النيل

السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية الغردقة

حريق جهاز 15 مايو.. وفاة موظفة من المصابين ضحايا الحادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في أرض اللواء
الجريدة الورقية