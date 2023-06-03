اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب في الحوامدية

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق نشب داخل مخزن أخشاب ومزرعة مواشى بمنطقة الحوامدية.

وجاء ذلك بعد أن انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ومزرعة فى منطقة الحوامدية ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفاة 3 من أسرة واحدة في حريق بسوهاج

وأسفر حريق آخر عن مصرع شقيقين عُمر الأول 8 شهور فيما يبلغ الثانى 3 سنوات، فضلاً عن والدتهما البالغة من العمر 35 سنة وذلك في حريق منزلهم بناحية قرية الساحل القبلى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

حيث عثر عليهم جميعا متوفيين بينما أصيب شاب يبلغ من العمر 25 سنة بكسر في الذراع الأيسر وجرى نقل الجثامين الثلاثة والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة الساحل القبلى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود متوفيين ومصاب وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة عقب انتقال كافة الجهات المعنية للمكان الواقعة بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الساحل القبلى دائرة مركز البلينا تم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق مصرع رح. م . ع 8 شهور وعثر علليه جثة ، وا . م . 3 سنوات وعثر عليه جثة ، وك . ا . م 35 سنة ووالدة الأول والثانى وعثر عليها أيضا جثه ونتج عن الحريق أيضا إصابة ا . ر . ع 25 سنة بكسر بالزراع الأيسر.

تم نقل المصاب والجثامين الثلاثة إلى مستشفى برديس وتم التحفظ على المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تقديم العلاج اللازم للمصاب وتمكنت قوات الحماية المدنية عقب الدفع بسياراتها من السيطرة عليه وإخماده والحد من إنتشاره وتمت عملية التبريد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وجار التوصل إلى سبب الحريق.