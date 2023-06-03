ادلاع حريق داخل عقار في أطفيح بالجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بعقار في أطفيح بمحافظة الجيزة، وجاء الإخماد قبل امتداد ألسنة اللهب للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق بعقار في منطقة العجمي بأطفيح.

وجرى الدفع برجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وقام رجال المباحث بمعاينة العقار لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الطوابق في الهرم.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق في عقار عين شمس

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في عدد من الطوابق داخل عقار سكني في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية ببعض سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بدون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع النيران بأحد العقارات في منطقة عين شمس، وانتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 5 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على حريق اندلع في قطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية غرب طهطا شمال المخافظة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داهل المنطقة الصناعية الكائنة بغرب طهطا وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التس تمكنت من إخماد النيران.

بالفحص تبين نشوب حريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط ملك المدعو (إبراهيم م. ا) 57 عاما، متواجدة داخل قطعة أرض عبارة عن فناء تابع لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزله عمارة مركز شرطة طهطا.