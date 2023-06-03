أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي تصل بورتسودان

وصلت بورتسودان اليوم أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي تحمل50 طنا من السلال الغذائية.

وقال بيان لمركز الملك سلمان للإغاثة أن الجسر البحرى الذى بدأ المركز فى تسييرة اليوم من ميناء جدة الإسلامى يأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

كما يأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة فى مختلف الأزمات، وفى إطار العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي