إخماد حريق اندلع داخل محل في إمبابة

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل محل بشارع المطار فى منطقة إمبابة دون إصابات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وعلى الفور، هرع رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية فى شارع طه عبدالمقصود بمنطقة العجوزة.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل وشقة فى منطقة إمبابة والعجوزة، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفي سياقٍ مُتصل، اندلع حريق في برج كهرباء بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الأمر الذي تسبب في احتراق 10 من أشجار النخيل بجانب البرج، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد اشتعال حريق بنخيل، بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن اشتعال حريق ببرج كهرباء، خاص بالضغط العالي، أدى لاندلاع حريق بـ 10 من أشجار النخيل.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم فى منطقة المهندسين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

أصيب 17 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع لفرز العنب بمركز النوبارية بها مواد خام وعبوات غذائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.