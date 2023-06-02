سكرتير بني سويف يشرف على إجراءات السيطرة على حريق بأحد مصانع الورق

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي تعرض له أحد مصانع العاملة في إنتاج الورق بمنطقة الصناعات التابعة لجهاز مدينة بني سويف الجديدة وأسفر عن احتراق كمية من خامات الورق المستخدمة في الإنتاج دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات

توجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام لموقع المصنع حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق الذي شب في مخزن الورق بعيداُ عن خطوط الإنتاج بالمصنع حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده ووتم الدفع بسيارات إسعاف ولوادر وجار تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة بالمنطقة

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه فور تكليف المحافظ في هذا الشأن تم التحرك إلى موقع المصنع وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات الوحدة المحلية لقرية بياض العرب وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق آخرى سوء داخل أقسام وعنابر الإنتاج بالمصنع أو منشآت ومصانع مجاورة

رافق السكرتير العام المساعد علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب ومسؤولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة والحماية المدنية والإسعاف

شب حريق محدود بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف منذ قليل دون إصابات أو خسائر بشرية وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

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