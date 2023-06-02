حريق محدود فى محيط مصنع الورق بشرق النيل

حريق بمحيط مصنع للورق يشرق النيل

شب حريق محدود بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف منذ قليل دون إصابات أو خسائر بشرية وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، وجار متابعة التفاصيل.

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