السيطرة على حريق في أسوان

شب حريق هائل فى عدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران بعد امتداداها إلى عدد من المحال التجارية الموجودة فى المكان، والقريبة من محطة القطار بالمدينة.

وكلف مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

وفي سياقٍ متصل، توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لحقيقة عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمحل تجاري بمنطقة الوراق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

اندلاع حريق بمحل تجاري في الوراق

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمحل تجاري في الوراق، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على النيران، وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اندلع بها حريق، لتحديد الخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وتبين تفحم جزء من أثاث الشقة، دون إصابات بين المقيمين بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وأكد عدم اشتباهه في نشوب حريق جنائيا، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها من أجل إخماد الحرائق في كافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب عل الوطن والمواطنين، وتحرص الإدارة على زيادة الوعيب ين المواطنين وهو الأمر الذي يُقلل من الحرائق.