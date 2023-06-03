إنچي المقدم نجمة لامعة في عالم الموضة بالأحمر الصارخ (شاهد)

خضعت الفنانة إنچي المقدم لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

إنچي المقدم

إنچي المقدم

إنچي المقدم تجذب الأنظار بالأحمر المثير

بدت إنچي المقدم بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الأحمر" ينتمي إلي قصة الv، ويتميز بفتحة في منطقة الساق، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

إنچي المقدم

إنچي المقدم تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت إنچي المقدم تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

إنچي المقدم

إنچي المقدم

من هي إنچي المقدم



إنچي المقدم ممثلة وإعلامية مصرية، درست علم النفس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعملت في مجال تقديم البرامج التليفزيونية في البداية من خلال شبكة قنوات أوربت في برنامج (السلم والثعبان)، كما شاركت في تقديم برنامج (مساءك سكر زيادة) على قناة OTV. بدأت التمثيل منذ عام 2006 من خلال المسلسل الكوميدي (أحمد اتجوز منى) ، كما أتبعته بمسلسلات أخرى منها: (لحظات حرجة، حرمت يا بابا، سي عمر وليلى أفندي، قلوب، هبة رجل الغراب).

إنچي المقدم