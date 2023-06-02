"رمسيس باريس".. أول تعليق للمنتج على قرار سحب الفيلم من دور العرض (فيديو)

دخل فيلم “رمسيس باريس” في أزمة عنيفة وخلافات شديدة بين صناع الفيلم بعدما وصل الأمر للمحكمة الاقتصادية في أزمة من قبل منتجي العمل بمصر أو المنتج الفرنسي بي بي ناصري والذي أكد على حقوقه في الفيلم.

وكشف ريمون رمسيس منتج فيلم ”رمسيس باريس” كواليس قرار الرقابة على المصنفات الفنية بشأن سحبه من دور العرض، موضحا أن الحكم القضائي الصادر ضد الفيلم ابتدائي وتم الاستئناف عليه والأمر ما زال محل نقاش ولا نعلق على أحكام القضاء.

الشركة المنفذة المسئولة عن أي ممثل في الفيلم

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشركة المنفذة للفيلم في فرنسا تقوم بترشيح الممثلين في الفيلم، وتم ترشيح العربي ناصري وكان مناسب للدور في الفيلم، والشركة هي المسئولة عن أي ممثل في الفيلم لذلك ليس بيني وبينه خصومة مباشرة.

هناك صعوبة في حذف مشاهدة في الفيلم

وتابع منتج فيلم ”رمسيس باريس”، هناك صعوبة في حذف مشاهدة في الفيلم لأنه دوره واخد مساحة كبيرة في الفيلم، مضيفا: أنا اللي سحبت الفيلم من دور العرض وهناك حملة ممنهجة ضد الفيلم ونحن نصدد ملاحقتهم قضائيا بتهمة نشر الشائعات ومعلومات وبيانات مغلوطة، مردفا: " بفتخر بالفيلم وصرفت عليه كتير واتظلم بسبب الحملات المننهجة التي تعرض لها ونال إعجاب المشاهدين".

وصدر بيان أمس من المحامي ياسر قنطوش حول وقف العمل من دور العرض، لتؤكد الشركة المنتجة في بيان لها قبل ساعات عدم صحة الأمر وأن الفيلم مازال في السينمات بشكل طبيعي، وجاء بيان الشركة التي يمتلكها المخرج أحمد خالد موسي وريمون رمسيس كالتالي:

ردت شركة «AKA» للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي، والمنتجة لفيلم «رمسيس باريس» على ما نشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل االجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض فيلم رمسيس باريس بحكم قضائي، مؤكدة أن الفيلم مستمر عرضه في دور العرض بشكل طبيعى وأن ما يحدث ضد الفيلم حملة مغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: «تنوه الشركة إلى أنها حين نما إلى علمها، صدور حكم قضائي من القضاء المستعجل بمنع عرض بعض المشاهد الخاصة بأحد الممثلين بالفيلم وذلك لوجود خلافات بينه وبين المنتج المنفذ بفرنسا وتم ذلك في غيبة من الشركة ودون إعلاما بتلك الجلسة عن طريق التزوير وعليه فقد قامت الشركة بالطعن بالاستئناف على ذلك الحكم الباطل».

وأضاف البيان:«تنوه الشركة أن فيلم رمسيس باريس قد مر بجميع القنوات الشرعية للحصول على كل الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية وموقف الشركة سليم، وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي صدر بناء على معلومات مغلوطة قدمت أمام القضاء والتي بعد إيضاحها سوف يتم إلغاءه، وأن الفيلم يتم عرضه بصورة طبيعية».

وتابع البيان: «كما تنوه الشركة أنها قامت برفع استئناف على الحكم الصادر في الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بمحكمة القاهرة االقتصادية بتاريخ 8/5/2023، وتحدد لها جلسة 21/5/2023، وتم التأجيل لجلسة 16/9/2023 وأن الموضوع مطروح أمام القضاء، وأن كل ما ينشر على وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية ماهو إلا محاولات لتشويه وإثارة المشاكل للشركة والابتزاز، وأن الشركة لن تتهاون في الحصول على كافة حقوقها من كل من يحاول تشويه صورتها في موضوع لا يزال مطروح أمام القضاءين المصري والفرنسي.

فيلم «رمسيس باريس» انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائى ومستمر في عرضه حتى الآن، وهو بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.