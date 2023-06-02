تامر حسني يلتقي جمهور تونس في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تامر حسني، يستعد نجم الجيل لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في نسخته الـ 23، وذلك يوم الخميس 15 يونيو المقبل، على مسرح قرطاج الأثري في دولة تونس.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل، عدد من أشهر أغانيه التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

تامر حسني

آخر الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني من خلال أغنية انت اختيار، وتقول كلماتها:" دخلت حياتي في وقت

كنت ضعيفة فيه

غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير

وبقيت مهمة عندي عارف قد إيه

خليتني أحب الحب لا وكمان بغير

غيرت مشاعري بقيت بحب وعارفة أحس

بعد أما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي أنت أغلى حد عندي بس

بقى عندي أنت خلاص بطل كل الحكايات

أنت اختيار من بعد صبر سنين كتير

أنت السند والظهر والحب الكبير

أنت الرجولة كلها مفيهاش كلام

أنت اللي بتحسسني دايما باهتمام

قالت لي أنت مصدر سعادتي في الحياة

قالت عاملني إني بنتك لو غلطت

وأنا وعد مني إني عمري ما أزعلك

وعمري ما أزعل منك أنت مهما قلت

وأنا من البداية في كل حاجة هسألك

قبل ما تبقى لي حبيب أبقى لي أب

أحس بأمان في حضنه يدافع عن حياتنا

ولما أبقى أم هفضل أدعي وأقول يا رب

أعيش وأموت في حضنك وحضن ولادنا ".

ومن ناحية آخرى، يواصل الفنان تامر حسني، تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد “تاج”، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائية.

بوستر فيلم تاج

أحداث فيلم تاج

يلعب الفنان تامر حسني دور شخصية بطل خارق "سوبر هيرو"، حيث يظهر في بداية التيزر وهو يجلس على برج القاهرة ويتناول طبقًا من الكشري، ثم يرتدي القناع الخاص بالسوبر هيرو، قائلًا: "استعنا على الشقاء بالله"، ثم يقفز بعدها وقبل وصوله إلى الأرض يختفي.

أبطال فيلم "تاج"

يشار إلى أن الفيلم تتبلور أحداثه في قالب يمزج بين الكوميديا والفانتازيا، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، يعد الفيلم من بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ليكون هو أول سوبر هيرو عربي يقدم في تاريخ السينما المصرية والعربية.