تامر حسني فخور بافتتاح حفل عقد قران ولي عهد ملك الأردن

أعرب تامر حسني عن مدى سعادته بإحياء حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مساء أمس الإثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر حسني:" كل الشرف ان افتتح هذا الاحتفال الجمهوري الأسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الاردن و الآنسه رچوه آل سيف ، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق و السلام و رعاية الرحمن".

تامر حسني: كل الشكر والتقدير لشعب الأردن العظيم

وأضاف "حسني":" بالتأكيد سعيد و فخور كل الفخر ان يأتي يوم وأكون سبب و لو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الأردن كرمز للمحبه بين الدولتين في مناسبه رسميه عظيمه زي دي ، كان احد احلامي اللي حلمتها من صغري ( الحمدلله )، وكل الشكر والتقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم وترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي وجايلكم تاني قريب ان شاء الله ".

تامر حسني

آخر الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني من خلال أغنية انت اختيار، وتقول كلماتها:" دخلت حياتي في وقت

كنت ضعيفة فيه

غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير

وبقيت مهمة عندي عارف قد إيه

خليتني أحب الحب لا وكمان بغير

غيرت مشاعري بقيت بحب وعارفة أحس

بعد أما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي أنت أغلى حد عندي بس

بقى عندي أنت خلاص بطل كل الحكايات

أنت اختيار من بعد صبر سنين كتير

أنت السند والظهر والحب الكبير

أنت الرجولة كلها مفيهاش كلام

أنت اللي بتحسسني دايما باهتمام

قالت لي أنت مصدر سعادتي في الحياة

قالت عاملني إني بنتك لو غلطت

وأنا وعد مني إني عمري ما أزعلك

وعمري ما أزعل منك أنت مهما قلت

وأنا من البداية في كل حاجة هسألك

قبل ما تبقى لي حبيب أبقى لي أب

أحس بأمان في حضنه يدافع عن حياتنا

ولما أبقى أم هفضل أدعي وأقول يا رب

أعيش وأموت في حضنك وحضن ولادنا ".

تامر حسني

تامر حسني