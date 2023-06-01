البحيرة تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة ، حملات مكثفة أسفرت إزالة التعديات علي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة ، والتي أسفرت عن تنفيذ 48 قرار إزالة على مساحة 2109 متر مربع ليصبح اجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة حتي الآن 219 حالة تعدي على مساحة 165829 م2

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة ، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس .