"مواطنة الوفد" تشارك في احتفال "قومي الحضارات" بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر

شاركت اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد برئاسة صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المواطنهة، فى الاحتفالية التي نظمها المتحف القومي للحضارات بالتعاون مع مؤسسة القوي الناعمة للإنتاج الفني برئاسة د. مني ذكي بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

وشارك بالحضور ممثلا عن لجنة المواطنة مدحت الدويرى مقرر عام اللجنة المركزية للمواطنة، كما حضرعدد كبير من الشخصيات العامة وسفراء الدول ومندوب عن وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، ووزيرة الثقافة وسفير الفاتيكان وسفير اليابان وعدد من سفراء الدول الأخرى.

جدير بالذكر أن مسار رحله العائلة المقدسة إلى أرض مصر تم اعتماده من هيئة اليونسكو، ويضم المسار 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، ويحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة "كنائس أو أديرة أو آبار مياه" ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.



وتضم رحله العائلة المقدسة على 14 شجرة استظلت تحتها العائلة المقدسة كما ضم على 8 آبار مياه عزبة.



ومن أهم أسباب تنقل العائلة المقدسة في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب:



أولا: لأن أتباع هيردوس كانت تبحث عن العائلة في كل مكان.



‏ثانيا: لأن الأصنام كانت تسقط علي وجهها بمجرد دخول العائلة المقدسة أي مكان تستقر به.



‏ثالثا: حتي تبارك أرض مصر بطول 1500 كيلو بداية من الفرما بسيناء ونهاية بدير درنكة بأسيوط.



‏وتعتبر مصر الدولة الثانية التي عاش بها السيد المسيح علي الأرض ومكثت العائلة المقدسة في مصر مدة 3 سنوات ونصف .

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اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد

اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد

اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد