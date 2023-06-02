تشافي يكشف موعد إعلان ميسي موقفه من العودة لـ برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تواصله مع الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بعودته المحتملة للفريق.

وقال تشافي في تصريحات صحافية اليوم الجمعة إن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم سيتخذ قراره الأسبوع المقبل ويجب تركه على انفراد.

وأضاف تشافي، الذي يقود حملة داخلية للتعاقد مع ميسي (35 عاما) الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، أن زميله السابق سيجد الباب مفتوحا في برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شك في أنه سيساعدنا كثيرًا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بنهاية يونيو الجاري، وسيترك النادي الذي قضى معه عامين بعد الرحيل عن برشلونة.

وقال برشلونة لفترة طويلة أنه سيبحث عن طرق لإعادة التعاقد مع ميسي، ولكن العديد من النقاد يقولون إن المشاكل المالية التي أجبرتهم على تركه يرحل في البداية مازالت تشكل عقبة أمام عودته.

وأكدت تقارير أن ملاحقة ميسي هي مجرد ستار لتهدئة الجماهير، وأنه لا يوجد رغبة قوية لتقديم عرض له.

وقال تشافي أيضا إن جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، الذي لديه عقد حتى 2025، لاعب كبير، ولكنه أضاف: حاليا لديه عقد، ولكن إذا تم فتح الباب سنقوم بالتفاوض مع بايرن.

وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن العام الماضي ويبحث الفريق حاليا عن بديل شاب لسيرجيو بوسكيتس.