تشافي يكشف وجهة ميسي المقبلة بين برشلونة والهلال

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الموقف النهائي بشأن صفقة ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحسم وجهته المقبلة.

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ويتبقى جولة وحيدة على نهاية الموسم بشكل رسمي، وتوج الأسطورة الأرجنتينية ببطولة الدوري عن الموسم الحالي 2022-2023 مع فريق العاصمة الفرنسية.

لا يحق لميسي أن يرحل عن باريس سان جيرمان أو يعلن وجهته المقبلة إلا بعد نهاية الموسم بشكل رسمي، وبعد انقضاء جميع المباريات.

تصريحات تشافي عن ميسي ومفاوضات الهلال:

وقال تشافي هيرناندير، المدير الفني لبرشلونة: "أنا موافق على عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في الموسم المقبل، لكن هناك أمر وحيد يقف عائق أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع تشافي في تصريحاته عن ميسي: "إدارة برشلونة أخبرتني أن كل شيء تحت السيطرة بخصوص ليونيل".

موعد حسم صفقة ميسي:

وأكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن ليونيل ميسي سيحسم مستقبله ويحدد ناديه الجدي في الأسبوع المقبل، يجب أن نتركه يقرر، دعونا نرى ما سيحدث.

جدير بالذكر ان الهلال أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليونيل ميسي في يونيو الجاري، وأكد والد اللاعب الأرجنتيني أن أزرق الرياض عرض مبلغًا وقدره مليار و600 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي، على أن يحصل على راتب سنوي قدره 600 مليون يورو.

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