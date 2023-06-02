حيلة غريبة للسيطرة على الحرائق.. فيديو

لجأ عدد من سكان ولاية كاليوفورنيا الأمريكية إلى حيلة غريبة للسيطرة على الحرائق المشتعلة في الغابات منذ مدة وتهدد المنازل السكنية القريبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعة من الأشخاص يمسكون أداة حديدية يخرج منها سائل مشتعل يتسبب في إشعال النيران في المناطق القريبة من الحرائق لمحاصرتها ومنع حرائق الغابات من الخروج عن السيطرة.

وتعرف العملية بـ"الحرق الموصوف" وهي تعتمد على محاربة النار بالنار، وأكد مسئولون في فرق الإنقاذ أنها فعالة في مواجهة الحرائق والسيطرة عليها.

وتعتمد العملية على التخلص من كل ما هو وقود للحرائق على طول مسار انتشارها مثل الأشجار والأعشاب اليابسة والخشب، ما يحد من التهام النيران لمساحات أوسع.

وأسست هذه المبادرة جمعية في كاليفورنيا، لتعليم ملاك الأراضي الزراعية "الحريق الموصوف" ، لحماية أراضيهم خاصة مع حرائق الغابات التي تجتاح الولاية كل عام.

أسباب اشتعال الحرائق في الغابات

تعد حرائق الغابات من أكثر الكوارث الطبيعية التي تؤثر على البيئة والحياة البرية والبشرية. وتنشأ هذه الحرائق عادةً بسبب العوامل الطبيعية مثل البرق، ولكن يمكن أن تنشأ أيضًا بسبب الأنشطة البشرية مثل التخييم وإشعال النار في الغابات دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتتسبب الحرائق في الغابات في حدوث خسائر فادحة للحياة البرية والنباتية، وتؤثر على جودة الهواء والمياه، وتزيد من انبعاثات الكربون في الجو. وتسبب الحرائق في الغابات أيضًا في تدمير الممتلكات والبنية التحتية، وتهدد سلامة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق القريبة منها.

يمكن للحرائق في الغابات أن تنشأ بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرات التغير المناخي، والرياح القوية، والصواعق الكهربائية، والأنشطة البشرية غير المسؤولة. وتزداد احتمالية حدوث حرائق الغابات خلال فصل الصيف والخريف حيث يكون الطقس جافًا وحارًا، وتزداد احتمالية انتشار النيران بسرعة عبر الأشجار الجافة والأعشاب القاحلة.

وتعد الوقاية من حرائق الغابات من الأمور المهمة ويتطلب ذلك الالتزام بالتعليمات الوقائية والحذر عند التعامل مع النار في الأماكن المفتوحة والغابات، والابتعاد عن التخييم في المناطق القريبة من الأشجار الجافة، كما يتوجب الإبلاغ الفوري عن أي حريق يشاهد في الغابات لمنع انتشاره.